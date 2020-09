Licht gestalten – Lichtgestalten

Das Ganze, bei Johann Hendrix, dessen Arbeiten ab morgen in der Ausstellungshalle des Kunstvereins Münsterland gezeigt werden, sind das Landschaften, Stillleben und Porträts, größtenteils große Formate, in denen es nicht nur um Form und Farbe, sondern vor allem um das ewige Thema der Malerei, das Licht, geht. Und das sowohl im physikalischen, als auch im spirituellen Sinn. Denn vor allem in seinen religiösen Gemälden beschäftigt sich Hendrix intensiv mit dem göttlichen Licht und der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. „So wie das Licht in der Farbe sichtbar wird, wird Gott in Christus sichtbar“, sagt Hendrix, Jahrgang 1957, der an der Kunstakademie Düsseldorf studiert hat und mit höchster Akribie an seinen Bildern arbeitet. Jede Fläche, und sei sie noch so klein, klebt er einzeln ab. Dann wird mit Alkydharz gemalt – wobei er die Suche nach dem richtigen Farbton mit der Arbeit eines Klavierstimmers vergleicht – dann muss die Fläche trocknen, dann wird wieder abgeklebt. „Wie sagte schon Karl Valentin? Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“, zitiert Hendrix mit einem Schmunzeln.

Neben den Bildern von Johann Hendrix präsentiert der Kunstverein eine Holzskulptur von Thomas Hildenbrand mit dem Titel „Flugstudie Sonne“, Sinnbild für „den Wunsch des Menschen in andere Sphären vorzudringen“, erklärt Jutta Meyer zu Riemsloh, Vorsitzende des Kunstvereins Münsterland. Die Skulptur, die an den Flug des Ikarus erinnert, stehe zudem für Hildenbrands intensive Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte. Darstellungsformen würden aufgegriffen, hinterfragt, lustvoll kombiniert und dekonstruiert. Hildenbrand, Jahrgang 1980, hat in Oberammergau eine Ausbildung zum Holzbildhauer absolviert, bevor er sich am Wüttembergischen Landesmuseum intensiv mit historischer Bildhauertechnik beschäftigte. Seit 2002 arbeite er als freier Künstler. Die Rezeption der Kunstgeschichte und die Beschäftigung mit religiösen Motiven verbindet die beiden ganz unterschiedlich arbeitenden Künstler Hendrix und Hildenbrand.

Die Ausstellung „Inkarnation des Lichts“ wird am Sonntag (13. 9.) um 14 Uhr eröffnet. Interessierte sind ohne vorherige Anmeldung willkommen, wobei maximal 20 Personen Einlass finden. Informationen zur Ausstellung liegen bereit, zudem gibt es einen virtuellen Rundgang. Am Eröffnungstag stehen Jutta Meyer zu Riemsloh und Johann Hendrix für Fragen der Besucher zur Verfügung. Anschließend kann die Ausstellung bis zum 1. November zu den Öffnungszeiten besucht werden.

| www.kunstverein-muensterland.de.