Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Coesfeld (ds). Wahltag ist Festtag der Demokratie! Darum weht am Coesfelder Rathaus heute auch die Ossenkopp-Fahne. Es zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Wie Stadtsprecherin Andrea Zirkel gerade auf AZ-Nachfrage nach einer Rundfrage in den Wahllokalen erklärte, lag sie - inklusive der Briefwahlstimmen - um 11 Uhr schon bei über 42 Prozent. 2678 Bürger (8,8 Prozent) hatten bereits in den ersten drei Öffnungsstunden in den Wahllokalen ihre Kreuzchen gemacht. Zum Vergleich: An der letzten Bürgermeisterwahl (2015) nahmen insgesamt 47,6 Prozent der Wahlberechtigten teil, an der letzten Ratswahl (2014) 55,1 Prozent.

Von Detlef Scherle