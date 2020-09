Schulklasse muss in Quarantäne

Coesfeld. Eine gesamte Schulklasse des Berufskollegs Oswald-von-Nell-Breuning wurde durch das Kreisgesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Auslöser sei der positiv ausgefallene Test auf das Coronavirus eines Schülers gewesen. Da Klassenräume ein „Ort der Infektion“ darstellen können, wie es Wolfgang Heuermann von der Kreisverwaltung gestern Nachmittag auf Nachfrage schilderte, müsse die gesamte Klasse sowie eine Lehrperson in Quarantäne. In der Kreisstadt war gestern keine Neuinfektion zu verzeichnen, die Zahl der aktuell Infizierten liegt weiterhin bei einer Person.