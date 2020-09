Einbruch in Bungalow am Osthellenweg

Coesfeld. Am hellichten Tag haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Bungalow am Osthellenweg verschafft. Wie die Polizei berichtet, stiegen die Einbrecher am Samstag zwischen 10 und 10.15 Uhr über ein Fenster vom hinteren Garten her in das Haus ein. Sie durchsuchten in der kurzen Zeit mehrere Räume, wurden dann aber von einer Person überrascht und traten die Flucht in unbekannte Richtung an. Die Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Ob und wenn ja was gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden . Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02541 / 140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung