Heute Infostand der Fachstelle Integration

Coesfeld. Die Fachstelle Integration des DRK-Kreisverbandes Coesfeld informiert heute von 10 bis 12 Uhr an einen Stand in der Coesfelder Innenstadt, Ecke Schüppenstraße/ Bernhard-von-Galenstraße, über ihre Arbeit. Das Angebot ist Teil des bundesweiten Aktionstages der Migrationsberatungen für erwachsene Zuwanderer und Integrationsagenturen. Erreichen wollen sie jeden Bürger und jede Bürgerin, aber auch die für die Teilhabeprozesse und Integration vor Ort wichtigen kommunalen Stellen und Akteure. Sie wollen über die Bedeutung der Beratungsstellen informieren und ihre Systemrelevanz und den Nutzen einer partnerschaftlichen Kooperation zwischen den Migrationsfachdiensten der Freien Wohlfahrtspflege und den Kommunen aufzuzeigen. Auch soll auf die Flexibilität und das Engagement der Dienste zur Sicherstellung der Beratung in Zeiten von Corona hingewiesen werden.

Von Allgemeine Zeitung