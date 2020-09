Siebenjährige sammeln spontan Müll am Skater-Park

Die Freundinnen Jara Fürkötter und Lena Kilp (beide sieben Jahre alt) haben sich am Samstag auf den Weg gemacht, um im Bereich des Skater-Parks Abfall zu sammeln. Da es so spontan war, hatten sie jeweils nur eine Mülltüte dabei, die sie füllten und immer wieder in die vorgesehen Behälter entleerten. Sie hoffen, dass ihre Aktion Schule macht und auch andere dabei mithelfen, Natur und Umwelt in Coesfeld zu schützen.

Von Allgemeine Zeitung