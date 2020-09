„Action“ kommt nach Coesfeld

Bart Raeymakers, Geschäftsführer der Action Deutschland GmbH, zeigt sich begeistert von Coesfeld: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis sichern.“ Die Fläche ermögliche breite und helle Gänge. Es stünden ausreichend Parkplätze, vor allem im rückwärtigen Bereich zum Marienring hin, zur Verfügung. Für die neue „Action“-Filiale stelle das Unternehmen 15 bis 20 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit ein. Aktuell würden noch Mitarbeiter gesucht.

Auch Jörg Grzelka, Acquisition-Manager der Action Deutschland GmbH, freut sich darüber, in Coesfeld den „idealen Standort in zentralere Lage“ gefunden zu haben. Die neue Filiale sei sehr gut erreichbar. „Die Eröffnung in Coesfeld ist für uns eine weiterer Fortschritt unseres Expansionskurses und der Etablierung unserer Marke auf dem deutschen Handelsmarkt“, kommentiert er. Das im Jahre 1993 in den Niederlanden gegründete Unternehmen betreibt inzwischen 1600 Filialen in den Niederlanden, Deutschland (fast 400), Frankreich, Österreich, Luxemburg, Polen und Tschechien. In Ahaus und Nottuln gibt es bereits eine Action-Filiale.

Als Eigentümer der Immobilie in der Kleinen Viehstraße in Coesfeld haben Martin Sicking und Heiner Brinks noch weitere Pläne für das Wohn- und Geschäftshaus, das auf einem fast 3600 Quadratmeter großen Areal mit Tiefgarage und großem Parkplatz steht. Neben dem bald wieder genutzten Ladenlokal gibt es sechs Mietwohnungen und vier Reihenmittelhäuser. Außerdem sind fünf weitere Wohneinheiten geplant. | Kommentar