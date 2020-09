Menschen nicht mehr in Lebensgefahr

Wie er berichtet, habe eine Evakuierung zunächst nicht ausgeschlossen werden können. Die Feuerwehrleute haben unverzüglich für eine umfangreiche Querlüftung gesorgt. „Das hat gut funktioniert“, so Schulze Holthausen. Inwiefern auch die Intensivstation betroffen ist, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.“ Wir haben das Feuer unter Kontrolle“, so Schulze Holthausen, aber der Einsatz werde noch bis in den Nachmittag hinein andauern. Ob ein technischer Defekt die Ursache dafür war, dass die Spülmaschine in Brand geriet, ist noch nicht sicher.