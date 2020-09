Workshops zeigen Facetten der Street Art

Coesfeld. . In den Herbstferien findet von Montag (12. 10.) bis Mittwoch (14. 10.) von jeweils 10 bis 14.45 Uhr das Street Art-Ferienprojekt für Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren am Jugendhaus Stellwerk in Coesfeld statt. In diesem Jahr sind die Workshops „Wall Art“, „Parkour“ und „Skatepark“ mit dabei. Von Profis und erfahrenden Street Art-Machern lernen die Teilnehmer die verschiedenen Facetten von Street Art kennen. In dem Workshop „Parkour“ wurden die Teilnehmerplätze kurzfristig aufgestockt, so dass hier und auch bei „Skatepark“ noch freie Plätze zur Verfügung stehen.

Von Allgemeine Zeitung