In Gemeinschaft mieten, pflegen, ernten

35 Quadratmeter groß soll jede der Parzellen werden, davon will Familie Mehring 26 Quadratmeter mit rund 20 verschiedenen Gemüsesorten von Feldsalat über Kartoffeln bis hin zu Spinat, Bohnen oder auch Rotkohl nach einem Anbau-Plan vorbepflanzen. „Das ist unser Service, da es für viele sicherlich eine Herausforderung wäre, die 35 Quadratmeter komplett alleine zu bepflanzen“, meint Thomas Mehring. Auf den übrigen neun Quadratmetern können die Mietgärtner jedoch pflanzen, was sie möchten. Ob weiteres Gemüse, Kräuter oder auch Blumen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. „Ab da sind die Mieter dann aber selbst zuständig für ihren Garten“, sagt der Landwirt, der jedoch Gerätschaften zum Bewässern oder auch Unkraut jäten zur Verfügung stellt und den Mietern mit Ratschlägen zur Seite steht. Auch einen Komposthaufen gibt es vor Ort. „Die Leute können also einfach zu uns kommen und mit der Gartenarbeit loslegen“, sagt Thomas Mehring. Am Ende können die Hobbygärtner die gesamte Ernte mit nach Hause nehmen.

Das Projekt steht natürlich allen offen, richtet sich aber in erster Linie an Familien mit kleinen Kindern oder auch Senioren ohne eigenen Garten. Schaufeln und Schüppchen für die Kleinsten zum Mithelfen gibt es daher ebenfalls vor Ort. „Uns geht es vor allem um die Freizeitgestaltung mit der Familie, zu sehen wie der eigene Garten wächst, und darum, Lebensmitteln mehr Wertschätzung entgegenzubringen“, erklärt der Fachmann. „Gerade in diesen Zeiten machen sich die Leute ja wieder mehr Gedanken, wo ihr Essen herkommt“, fügt Elisabeth Mehring hinzu, die sich gut vorstellen kann, auch Kindergärten in das Projekt einzubeziehen. „Wir möchten damit auch eine Mietgarten-Gemeinschaft schaffen, in der die Menschen sich auch mal um die Beete des Nachbarn kümmern“, betont die Hauswirtschaftsmeisterin, die den Mietgärtnern auch gerne Rezept-Tipps an die Hand gibt.

Um das Gemeinschaftsgefühl zu fördern, soll es zu Beginn der Saison – voraussichtlich Anfang Mai 2021 – ein Fest zum Start geben. Ende Oktober, wenn die Saison endet, wäre dann ein Erntedankfest für alle denkbar.

Nachdem zuletzt Gerste auf dem Feld gedieh, lockert nun die Zwischenfrucht Phacelia den Boden auf. Dass vor Familie Mehring noch ein ganzes Stück Arbeit liegt – daraus macht sie keinen Hehl. „Das Vorbepflanzen ist natürlich mehr Arbeit und jedes Beet muss auch mit einem Wildzaun geschützt werden“, sagt Thomas Mehring. Trotzdem freut sich die ganze Familie bereits jetzt auf diese Premiere für Coesfeld und will auch selbst Teil der Gemeinschaft sein und eine oder zwei Parzellen bepflanzen. Und was dort nicht angepflanzt werden muss – auch da sind sich die Jungs wieder einig: „Staudensellerie“, meinen Papa Thomas und die Söhne Anton und Johannes unisono. Da bleibt die Mama nun wohl allein drauf sitzen...

Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten unter www.mietgarten-mehring.de