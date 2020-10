Um den Arbeitskreis Kultur und Freizeit in Zukunft möglichst breit aufzustellen, wurde während der Sitzung besprochen, ihn für Interessenten zu öffnen, die nicht Mitglied im Stadtmarketing Verein sind. Hierzu werden unter anderem Akteure und Vereine angeschrieben oder angesprochen, sich einzubringen. So können aktive „Macher“ eingebunden und neue Akzente gesetzt werden.

Da die geplanten Veranstaltungen des Arbeitskreises in diesem Jahr aufgrund von Corona komplett ausfallen mussten, darunter zum Beispiel die zeitweilige Bereitstellung der Berkelbühne im Schlosspark, der Treffpunkt Literatur oder auch das Jubiläumstreffen zur Städtepartnerschaft mit De Bilt am 9. Mai im Schlosspark, fiel die Bilanz für 2020 ernüchternd aus.

Das Jubiläumstreffen wird im nächsten Jahr möglichst nachgeholt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Coesfeld. Bei der Berkelbühne sollen frühzeitig Termine gesammelt werden, um den Zeitraum des Aufbaus weiter zu optimieren. Interessenten, die bereits für das nächste Jahr passende Veranstaltungen planen, können eine Info an stadtmarketing@coesfeld.de schicken. Auch der Atelierrundgang soll planmäßig im nächsten Sommer stattfinden, ein Termin steht noch nicht fest.

Planbare Veranstaltungen mit Publikum sind derzeit kaum möglich, Events müssen eng mit dem Ordnungsamt abgesprochen werden. Eine Alternative wurde von der Geschäftsstelle des Vereins mit der erfolgreichen Kampagne „Coesfeld überrascht“ gefunden. Besucher der Stadt werden unter anderem mit Musikacts, Blumen oder sprechenden Elefanten überrascht.

Da noch nicht sicher ist, in welcher Form die Coesfelder Veranstaltungen Lichtersamstag und Weihnachtsmarkt stattfinden können, wurden Alternativen diskutiert, die Innenstadt gerade in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit einladender zu gestalten. Natürlich sollen dabei die Geschäftsleute einbezogen werden. vorgeschlagen wurde auch eine besondere Illumination der City, die Coesfeld in eine außergewöhnliche Atmosphäre tauchen könnte. Damit würden auch die Coesfelder Veranstaltungstechniker zum Beispiel für den ausgefallenen Lichtersamstag entschädigt. Das nächste Treffen des Arbeitskreises ist in hoffentlich größerer Runde im Januar 2021 geplant. 7 Interessenten, die sich in den Arbeitskreis Kultur und Freizeit einbringen möchten, können sich unter stadtmarketing@coesfeld.de melden. Treffen will sich der Arbeitskreis künftig wenigstens einmal im Quartal.