Junge Leser fest im Blick

Bei allen Neuerungen weiß die 24-Jährige sehr wohl um die Stärken der Stadtbücherei: „Die Bücherei ist sehr gut aufgestellt, sowohl was den Bestand an Medien, also auch die Ausleihzahlen angeht. Nicht zu vergessen das Team, das mit Herzblut und großer Einsatzbereitschaft agiert.“ Auch bestehende Veranstaltungen wie der Treffpunkt Literatur, der Sommerleseclub, Rendezvous mit Buch oder die Teilnahme an der Nacht der Bibliotheken seien Pfunde, mit denen die Bücherei zusammen mit Kooperationspartnern weiterhin punkten möchte.

Wann sie selbst zuletzt Bücher ausgeliehen hat? „Ich habe mir tatsächlich gerade erst einen ganzen Packen mitgenommen, weil wegen des Umbaus ja längere Zeit keine Gelegenheit besteht, Jugend- und Erwachsenenliteratur auszuleihen.“ Eine bunte Mischung hat sie sich zusammengepackt. „Jojo Moyes für die Seele und Jan Weiler, um etwas zu lachen zu haben, aber vor allem Jugendbücher, Science Fiction und eine Disneyreihe, die ich ganz witzig fand.“

In der Tat leiht die Bibliothekarin fast ausschließlich Bücher, was keine Berufskrankheit ist, sondern der Tatsache geschuldet, dass ihr privates Bücherregal aus allen Nähten platzt. „Wenn ich mir mal ein Buch kaufe, muss dafür ein anderes weichen.“ Ihr Bücherregal steht übrigens ebenfalls seit 100 Tagen in Coesfeld. „Ich bin direkt umgezogen, als klar war, dass ich die Stelle in Coesfeld bekomme.“ In Berlin aufgewachsen, in Leipzig studiert, jetzt in Coesfeld – ist das eine große Umstellung? „Nein“, sagt Anja Dietrich, „ich habe mich schließlich bewusst für die Stadt entschieden. Außerdem habe ich hier alles, was ich brauche. Kultur ist mir wichtig und Natur, von beidem hat Coesfeld viel zu bieten. Und die Menschen hier sind auch sehr freundlich.“