702 Beschlüsse zum Wohl der Stadt

Coesfeld. 51 Mal hat der Stadtrat in der vergangenen Wahlperiode getagt. 702 Beschlüsse hat er gefasst und – für viele erstaunlich – 73 Prozent von ihnen einstimmig. „In großen Teilen haben wir gemeinsam die inhaltliche Entwicklung der Stadt nach vorne gebracht“, zieht Bürgermeister Heinz Öhmann am Ende der letzten Ratssitzung in dieser Wahlperiode Bilanz. „Wir haben enorm viel erreicht.“

Von Ulrike Deusch