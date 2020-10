Mit barocker Schönheit geht die Post ab

Wie auch immer, Martin Althoff freut es, dass die Badende nicht nur Sympathieträgerin und Symbolfigur für interkommunale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sondern in zunehmendem Maße auch Identifikationsfigur einer ganzen Region ist. Althoff: „Ich habe vor Jahren einen Vortrag gehört, in dem es hieß, die Badende habe das Zeug, für die Berkel das zu werden, was die Loreley für den Rhein ist.“ Ein ambitionierter Vergleich, gleichwohl erlaubt in Anbetracht der Erfolgswelle, auf der die Badende schwimmt. „Wir kommen im Moment kaum nach mit der Produktion“, weiß Althoff. Vor allem in den Niederlanden sei die Nachfrage nach der barocken Schönheit im Badeanzug groß. Drei Formate gibt es derzeit, die Badende in 10 und 35 cm Größe sowie das lebensgroße Standbild, wobei die mittlere Größe am häufigsten geordert wird.

Die Idee zur Badenden stammt übrigens vom Verein Berkelspaziergang aus Billerbeck, der sich 2007 aufmachte, die Wege entlang der Berkel mit Informationsstelen, Kunstwerken und Mitmach-Objekten aufzuwerten. Augenmerk sollte auch auf die alte Badeanstalt gelenkt werden – mit einer Dame in Badeanzug und mit Badekappe. Ausgerüstet mit dieser Vorüberlegung, entwarf der Künstler und IBP-Klient Winfried Nimphius die Badende, die inzwischen in allen Berkelgemeinden zum Sprung ins kühle Nass ansetzt. Darüber hinaus ziert sie auch private Gärten und Wohnhäuser. Eine Lady – allerdings die Tischfigur – habe sogar den Sprung über den großen Teich nach Amerika geschafft, weiß Althoff, der für alle IBP-Mitarbeiter und -Klienten spricht, wenn er sagt: „Wir sind stolz darauf, dieses Produkt entwickelt zu haben.“