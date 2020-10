Reiche Ernte eingefahren

Zur Erinnerung: Im Januar ging Coesfeld for Future mit der Idee der Solidarischen Landwirtschaft an die Öffentlichkeit, nachdem mit Paul Königsmann aus Lette ein „Ermöglicher“ gefunden war, der bereit war, insgesamt 3000 Quadratmeter kostenlos für das Projekt zur Verfügung zu stellen. Die Idee stieß auf positive Resonanz bei vielen Bürgern, allein es fand sich so schnell kein Landwirt, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. „Trotzdem wollten wir keine Zeit verstreichen lassen und sind schon mal angefangen, selbst Obst und Gemüse anzubauen“, blickt Mitinitiator Benedikt Öhmann zurück. Die Buddelgruppe der Anfangszeit hat sich inzwischen in „Crowdsalat“ umbenannt.

Wichtiger als das Etikett ist der Inhalt, ist die Gemeinschaft von Menschen, die nicht nur über Umwelt- und Klimaschutz reden, sondern einen handfesten Beitrag leisten, indem sie ökologischen Landbau betreiben. 32 Parteien zählt „Crowdsalat“ aktuell, Familien, Paare, Singles. Das Alter der Aktiven reicht von 13 bis 79 Jahren. Eine bunte Truppe, in der ganz viel Gartenwissen und Lust am Gärtnern versammelt sind – auch das erklärt den Erfolg, der sich in einer reichen Ernte ausdrückt. „Wir haben eine Tonne Kartoffeln geerntet“, nennt Paul Königsmann ein Beispiel. Hier wie bei allen anderen anstehenden Arbeiten packt jeder nach seinen zeitlichen und körperlichen Möglichkeiten an. Die Früchte der Arbeit dürfen gegen einen freiwilligen Obolus mit nach Hause genommen werden. Das Geld fließt zurück in die Anschaffung von Saatgut und Arbeitsgeräten. Gelingt es denn, wirklich alles zu verbrauchen, was erntereif ist? „Wir bemühen uns, wobei auch das ein Lernprozess ist, nur so viel anzubauen, wie man tatsächlich verarbeiten kann“, sagt Benedikt Öhmann und fügt schmunzelnd hinzu, dass es vom Mangold künftig etwas weniger sein dürfte. „Ich kann Mangold nicht mehr sehen.“ Besonders freut ihn, dass „die Anfangseuphorie durchs ganze Jahr getragen hat.“ Und offenbar weiter trägt, denn im nächsten Jahr möchte „Crowdsalat“ die kompletten zur Verfügung stehenden 3000 Quadratmeter nach dem Prinzip der Vierfelderwirtschaft beackern.

Nach dem Prinzip „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ ist bei „Crowdsalat“ auch Raum für Geselligkeit. An das Kartoffelfest oder die Apfelaktion, erinnern sich alle gerne. Aber auch das Klönen und Fachsimpeln am Lagerfeuer mag niemand missen.

Wer nun mit dem Gedanken spielt, im nächsten Jahr bei „Crowdsalat“ mitzuarbeiten, kann sich per Mail an info@crowdsalat.eu wenden, wobei Öhmann deutlich macht, dass die Gruppe langsam wachsen möchte. „Zwei- bis dreimal im Jahr gibt es eine Vollversammlung. Rund um diese Termine wäre ein Einstieg möglich.“ Weiterer Bericht