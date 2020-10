Keine neuen Fälle übers Wochenende

Coesfeld (fs). Im Gegensatz zum gesamten Kreisgebiet, in dem die Zahl der Neuinfektionen am Montag um 17 gestiegen ist, verzeichnet die Stadt Coesfeld über das vergangene Wochenende keine neuen nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus. Im Gegenteil: Seit Freitag vergangener Woche sind wieder drei Personen genesen, sodass sich die Zahl der aktiv Infizierten von sechs auf drei verringert hat, wie der Kreis Coesfeld mitteilt. Insgesamt bleibt es also bei 253 Infektionen seit Pandemie-Beginn. Die Zahl der Gesundeten steigt auf 238. Zwölf Personen sind in Coesfeld an Covid-19 gestorben.

Von Florian Schütte