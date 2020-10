Mit frischem Mut und kreativen Ideen

Und trotzdem tauchen sie nun auch in der Kreisstadt auf, vereinzelte „Ringeltauben“, die mitten in der Pandemie mit einer alten oder neuen Geschäftsidee ihr Glück versuchen. „Die haben ihre Gründungen gut vorbereitet“, weiß Brühmann, dass betriebswirtschaftliche Pläne gerade jetzt nicht mit heißer Nadel gestrickt werden. Gerade wenn es um publikumswirksame Branchen geht wie die Gastronomie, spielt Corona in den Beratungsgesprächen eine große Rolle: „Das Risiko wird in die Analyse mit einbezogen.“ So intensiv haben wir das vor Corona nicht getan, räumt er ein. Manche, die Rat suchten, hätten auch vorerst wieder Abstand von ihren Plänen genommen und wollten abwarten, wie sich die Lage entwickelt, so Brühmann. Er geht „nach Corona“ von einem großen Nachholbedarf aus. „Dann wird es einen Boom geben“, ist er sich sicher.

Aber vielleicht sind die ganz Mutigen, die den Schritt jetzt schon getan haben, dann sogar im Vorteil, weil sie sich in schwierigen Zeiten etabliert haben. Zwei der Mutigen sind die Coesfelder Okan Yalcin und Aykut Yalcin, die neben der großen Bahnhofsbaustelle im ehemaligen Caféhaus Braun ihren Traum vom eigenen Restaurant verwirklichen. Sie feiern gerade Eröffnung ihrer „Rendezvous Restobar“ mit mediterraner Küche. „Wir wollten das schon immer machen“, erzählt Okan Yalcin, der 13 Jahre als Angestellter in der Gastronomie gearbeitet hat. Das Konzept für den Betrieb hätten sie selbst erarbeitet, gleich auch mit Lieferservice, um Kunden, die sich noch nicht ins Lokal trauen, von ihren Gerichten zu überzeugen. Alles komme frisch aus der Region, versprechen sie. Die Steaks liefert beispielsweise der Hof Keil aus Reken, der seine Tiere auf Naturschutzflächen grasen lässt.

Schon belohnt worden ist der Mut von Sebastian Schmedding. Der Spenglermeister aus Maria Veen hat einen Betrieb in Coesfeld übernommen, bei dem er selbst 15 Jahre lang beschäftigt war. Der Chef konnte ihn wegen eines Unfalls nicht fortführen. Die Firma verkleidet Fassaden und Dächer mit Metall.

„Corona hat für uns kaum Einschnitte gebracht“, zieht Schmedding ein erstes Fazit. Mit Hilfe der Handwerkskammer sei die Übernahme sehr gut gelaufen. „Wir sind ausgelastet“, freut sich Schmedding über volle Auftragsbücher. Als Corona-Herausforderung sieht er nun eher die Nachwuchsgewinnung an. Viele Jugendliche hätten den Spenglerberuf (andere Bezeichnung: Klempner) nicht so im Blick und verwechselten ihn oft mit Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.