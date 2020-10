Wegen Corona: Rat zieht in die Bürgerhalle um

Coesfeld. Eigentlich hätte der neue Stadtrat am 5. November erstmals zusammentreten sollen. Jetzt muss die konstituierende Sitzung aber um eine Woche auf den 12. November um 18 Uhr verschoben werden. Den Grund dafür erläutert Jürgen Höning (Stadt). Der Rat ist bekanntlich auf 46 Mitglieder gewachsen und für die werde es im Sitzungssaal unter Corona-Bedingungen zu eng. Als Alternative sei die Bürgerhalle geeignet. „Sie war aber am vorgesehenen Datum bereits belegt, so dass wir die Sitzung verschoben haben“, sagt Höning. Es ist geplant, dass das Gremium zunächst bis zur Sommerpause seine Zusammenkünfte in der Bürgerhalle hat. Auch dort sind selbstverständlich Zuhörer willkommen. An einer Sitzordnung, die den Corona-Hygienemaßnahmen standhält, wird noch gearbeitet.

Von Ulrike Deusch