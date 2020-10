Von Insektenhotels bis Skater-Action

Da werden aus Blechdosen kleine Insektenhotels gebaut, Traumfänger gebastelt, Mini-Biotope in Einmachgläsern erschaffen oder kleine Schrebergärten mit Basilikum, Kresse und Tulpen in Tonschalen angelegt. Aus normalen Alltagsgegenstände, teilweise auch Müll, entstehen neue Dinge. „Ich denke, das trifft unseren aktuellen Zeitgeist“, freut sich Nele Elkemann. „Am Ende können die Kinder natürlich alles mit nach Hause nehmen und haben so noch länger etwas von ihrer Arbeit.“

Insgesamt vier Workshops mit den Schwerpunkten Kreativ, Sport, Pflanzen und Werken warten auf die Kinder. Sogar ein Ausflug steht an, wie Mitkoordinatorin Annika Peters ergänzt: „Wir planen, an zwei Tagen mit jeweils der Hälfte der Teilnehmer in die Heide nach Goxel zu fahren und uns auf Schatzsuche zu begeben. Wir hoffen, dass die Sonne auch weiterhin scheint.“

Über das bislang gute Wetter freut sich auch das Team, das zeitgleich das Projekt „StreetArt“ für 33 Kinder von zehn bis 14 Jahren am Jugendhaus Stellwerk auf die Beine gestellt hat. Noch bis heute können sich die Teilnehmer in den Workshops WallArt, Parkour und Skatepark austoben. Von Profis lernen sie die verschiedenen Facetten von Streetart kennen. Im Rahmen dessen kurvt auch Mia (10) über die Skateanlage – mit jeder Menge Jungs. „Ich habe kein Problem mit Jungs, aber ein paar mehr Mädchen wären schon cool“, sagt sie, schnappt sich ihren Scooter und springt über die Rampen. Gemeinsam unter Anleitung lernt sie mit den anderen Tricks und Sprünge.

Im Workshop „WallArt“ gestaltet der Künstler Benni Siems mit den Teilnehmern eine Wand im Discoraum des Jugendhauses und Parkourprofis aus dem Ruhrgebiet zeigen sowohl drinnen als auch draußen, wie ein Parkourläufer sich fortbewegt. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei, da es über den Fördertopf des Landesprojektes „Kulturrucksack“ gefördert wird.