Park am Normannwehr ist geöffnet

Damit steht der neue Park nach rund drei Monaten Bauzeit nun allen Besuchern offen. Zum Verweilen auf den neuen, geschwungenen Bänken, zum Erkunden der Umflut und der Fischtreppe oder einfach zum Spazierengehen. „Wir haben den Park extra von zwei Seiten begehbar gemacht, sodass man dieses Teilstück auch am Wasser entlanggehen kann“, so Uwe Dickmanns weiter. Pollerleuchten an den Treppen, die zusammen mit der Straßenbeleuchtung angeschaltet werden, sorgen jetzt auch in dieser Jahreszeit, in der es früher dunkel wird, für einen sicheren Weg. „Wir hatten leider keine Chance, den Park direkt für Menschen mit Rollstuhl oder auch für Kinderwagen zugänglich zu machen. Die Rampe, die wir dafür hätten bauen müssen, wäre zu groß für diese Fläche geworden.“ Stattdessen können Menschen mit Mobilitätseinschränkungen jetzt von einer Empore aus den Blick auf das Wasser und den Park genießen. „Deshalb haben wir dort oben auch noch keine Bank aufgestellt. Damit alle genug Platz haben und nicht um eine Bank herumfahren müssen“, erklärt der Fachbereichsleiter. „Wenn sich aber herausstellt, dass das doch gewünscht ist, ist es später kein Problem, dort noch eine Bank hinzustellen.“

Für die leichte Verzögerung der Eröffnung habe das Geländer zur Umflut hin gesorgt. „Wir haben zunächst die Steine gesetzt mit den Aussparungen für das Geländer. Aber erst dann wurde das Geländer genau ausgemessen, um es maßanzufertigen“, wirbt er um Verständnis. „Das ist wirklich Zentimeterarbeit gewesen.“ Optisch passt es sich an das bereits existierende Geländer am Wiemannweg an. Um das einheitliche Design entlang des Wassers fortzuführen, sei auch das gleiche Pflaster wie am Wiemannweg ausgesucht worden. „Außerdem haben wir das ganze Geländer etwas erhöht gebaut zum Hochwasserschutz“, sagt Uwe Dickmanns mit Blick auf die Umflut. „Aber wahrscheinlich wird dieses Gelände hier doch irgendwann mal unter Wasser stehen.“

Aktuell kommen die Besucher aber noch trockenen Fußes hinunter. „Für diejenigen, die zwischendurch eine Pause machen müssen, haben wir das Treppengeländer auch abgestuft. Das ist für sich gesehen schon ein kleines Kunstwerk“, sagt er mit einem Zwinkern. Uwe Dickmanns freut sich, dass der Park, der rund 300 000 Euro gekostet hat, nun freigegeben wurde. „Ich hätte ihn auch gerne schon im Sommer fertig gehabt, damit die Coesfelder ihn früher hätten nutzen können, aber so genießen wir hier eben den Herbst.“