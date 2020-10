Wenn aus Äpfeln leckerer Saft wird

Aktion am Heimathaus in Lette

Lette (mud). Tatkräftig packen die Mitglieder vom Naturschutzbund (Nabu) mit an und bringen mit einer Schubkarre die Äpfel zur Saftpresse. Hier entsteht aus den Äpfeln oder auch Birnen nach und nach leckerer Saft. Die Presse der Firma „Obst auf Rädern“, die aus dem Sauerland kommt, hat jetzt am Heimathaus in Lette Halt gemacht. In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein und dem Nabu lief es insgesamt wie am Schnürchen. „Trotz des späten Termins haben wir den ganzen Tag gut zu tun, die Nachfrage war richtig gut,“ weiß Gerold Wilken, Vorsitzender des Heimatvereins, zu berichten.