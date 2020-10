Zukunft des Jägerhofs ist ungewiss

coesfeld. Was wird aus dem Jägerhof? Diese Frage treibt nicht nur all jene um, die dort – zum Teil seit vielen Jahren und in festen Runden – Stammgäste sind, sondern auch viele Coesfelder, für die die Traditionsgaststätte eng mit dem gesellschaftlichen Leben in der Stadt verbunden ist. Fest steht: Für den Jägerhof wird zum 1. März 2021 ein neuer Pächter gesucht – so steht es nicht nur auf der Seite eines Immobilienmaklers, sondern das bestätigt auch Johanna Diemer, die das Hotel-Restaurant seit Anfang 2015 führt.

Von Ulrike Deusch