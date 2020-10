„Der passende Zeitpunkt ist jetzt“

Coesfeld. Mit Blick auf den nahenden Winter stellt sich für viele vor allem eine Frage: Soll ich mich gegen die Grippe impfen lassen oder nicht? Allgemeinmediziner Dr. Ludger Höing hat darauf eine klare Antwort: „Ich kann die Impfung nur empfehlen.“ In jedem Jahr werde dazu aufgerufen, doch 2020 ganz besonders. „Der Hintergrund ist die Befürchtung, dass zur Coronawelle auch noch die Grippewelle kommt. Durch die Grippeimpfung sollen Krankenhäuser und Gesundheitsämter entlastet werden.“ Denn die Grippe sei eine schwere Erkrankung, die nicht zu unterschätzen sei. „Natürlich ist die Ansteckungsgefahr nicht ganz so hoch wie bei Corona, dennoch sollte man sie ernst nehmen“, so Dr. Ludger Höing.

Von Jessica Demmer