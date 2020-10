Seitenweise Spuren der Vertreibung verfolgen

Selbst durch die Maske riecht das Taschenbuch noch druckfrisch. Für Marlis Terlinde und Monika Endler von der Bürgerstiftung Coesfeld und Vorstandsmitglied der Volksbank Nottuln eG, Martin Aldenhoff, war es eine Selbstverständlichkeit, die Herstellungskosten mit jeweils 1000 Euro zu unterstützen. Weiterhin protegierten die Sparkasse Westmünsterland und der Landschaftverband Westfalen Lippe (LWL) das Projekt. Georg Kuschel bedankt sich bei den Förderern: „Mit dem Katalog haben wir nun einen guten Begleiter für die Ausstellung.“

In zwei Räumen, auf 35 Quadratmetern, hat der Verein die Exponate thematisch anschaulich im Heimathaus Lette angeordnet, und zwar mit einem Konzept, das den Besucher in die Dramatik der Zeit nach dem Zerfall des nationalsozialistischen Deutschlands hineinzieht und einen lokalen Bezug herstellt. Der Ausstellungskatalog mit einer Auflage von 300 Stück bildet genau das inhaltlich und strukturell ab. In diesem blättert der Leser nicht nur durch die Geschichte von „Spuren der Vertreibung“. Er kann die Eröffnungsfeierlichkeiten der Ausstellung aus dem Jahr 2019 mit all seinen Festreden Revue passieren lassen. Und auch warum sich die Exponate acht Radminuten entfernt vom eigentlichen Geschehensort im Südwesten von Lette befinden, erklärt das Buch: Bis jetzt konnte mit dem Eigentümer der Gebäude keine Einigung erzielt werden. Als Kompromiss wählte der Verein für seine Ausstellung die Räumlichkeiten im Heimathaus an der Bahnhofstraße als kleine Lösung, die in jedem Fall einen Besuch lohnt. 7 Denkmal Barackenlager Lette e. V. [Hrsg.]: Spuren der Vertreibung. Das Barackenlager Lette. Seitenzahl: 99, Auflage: 300 Stück, Preis: 7 Euro, Bezug: Heimathaus