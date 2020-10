Gemeinsam für Fitness trainieren

Der erste Vorsitzende des Fördervereins Haus Hall freute sich, dass das Projekt nach rund 1,5 Jahren nun zur Vollendung gekommen ist. „Am 20. Februar 2019 habe ich eine Mail von Claudia Badde, der ersten Vorsitzenden des Bewohnerbeirates, bekommen, in der sie eine Möglichkeit zur sportlichen Betätigung an frischer Luft für Bewohner und Anlieger vorschlug“, erinnert er sich. Im Laufe des Prozesses konnten sie Fördergelder über das Leader-Programm beziehen. Insgesamt 20 000 Euro haben die neuen Geräte gekostet, 80 Prozent wurden gefördert, rund 4000 Euro kamen aus Eigenmitteln. „Und wer sich die Initialen des Vital-Inklusiv-Parcours anschaut, wird schnell auf VIP kommen. VIP, also besonders wichtige Menschen, sind Menschen mit Behinderung, Fachkräfte, die sich um sie kümmern sowie Freunde und Angehörige“, so Andreas Langer.

Wetterfest und robust sind sie, die neuen Fitnessmöglichkeiten. Der Aufstellort ist gut von den Bewohnern und Passanten zu erreichen und auch abends ausgeleuchtet. Ein Training in Gruppen von bis zu elf Personen ist möglich. Die Geräteauswahl, zwei davon speziell auch für Rollstuhlfahrer, hat der Physiotherapeut Anton Visschedijk begleitet. „Uns war ein zentraler Platz wichtig. Wenn man sieht, dass auch andere trainieren, fühlt man sich selbst gleich motivierter. Wir haben Geräte ausgesucht, die alle Körperteile gleichermaßen beanspruchen“, so der Experte.

Die Nutzung ist weitestgehend selbsterklärend, zusätzlich gibt es aber noch Hinweistafeln in einfacher Sprache mit Symbolen der unterstützenden Kommunikation. Außerdem soll nahe dem Wohnbereich eine Schaukel mit zwei Sitzen und einem Vogelnest hingestellt werden. Dieses Angebot soll die Offenheit des Geländes unterstützen und die Nutzung durch Menschen mit und ohne Behinderung ermöglichen. Zugleich findet eine Zusammenkunft unterschiedlicher Generationen statt. Die Stiftung Haus Hall wird die Geräte pflegen und unterhalten. Zudem werden sie regelmäßig fachlich geprüft und gewartet, so dass für die nötige Sicherheit gesorgt ist.

Verwaltungsleiter Heiner Gerleve freute sich ebenfalls: „Ein großer Dank gilt dem Förderverein, der sich lange mit dem Projekt befasst hat. Es braucht immer Menschen, die sich engagieren.“ Das unterstrich auch Bürgermeister Heinz Öhmann. „Dieses Projekt ist so besonders, weil es eben ein Inklusionsprojekt ist. Ich freue mich, dass auch viele Nachbarn hier sein werden.“