Musik spielerisch entdecken

Coesfeld. Die Hauptsache ist der Spaß an der Musik. Auch wenn in diesem Jahr die Ferienfreizeit des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Coesfeld wegen der Corona-Pandemie anders ausfällt als gewohnt. „Sonst haben wir immer eine ganze Woche zusammen verbracht, jetzt sind es nur zwei Tage“, berichtet Ausbildungsleiterin Kirsten Overhues. Statt 30 bis 40 interessierten Kindern und Jugendlichen die Musik näherzubringen, sind es am gestrigen Schnuppertag zwölf Kinder und vier Betreuer, die sich dem Thema spielerisch nähern. „Wir sind am Montag mit unseren bestehenden Azubis in einen Freizeitpark gefahren und haben am Dienstag vereinsfremde Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren zu einem Schnuppertag eingeladen.“

Von Jessica Demmer