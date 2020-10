Coesfeld (fs). Am Mittwoch hat das Kreisgesundheitsamt noch eine weitere Infektion mit dem Coronavirus in Coesfeld gemeldet. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle auf 22. Gesundmeldungen blieben bislang noch aus. Somit weist die aktuelle Statistik insgesamt 275 Infektionen seit Pandemie-Beginn, 241 Gesundete und zwölf Todesfälle aus. Kreisweit ist die Zahl der aktiven Fälle von Dienstag auf Mittwoch von 108 auf 117 Fälle gestiegen. Immerhin: Die Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen sind leicht gesunken von 33,5 auf 33,1.

Von Florian Schütte