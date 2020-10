Über Grenzen der Schwerkraft hinaus

Zauberfilme entstehen dort, entführen die Teilnehmer in eine andere Welt. Das erleben im Nachbarraum aber auch diejenigen in der Greenscreen-Werkstatt. „Vor einer grünen Leinwand stellen wir Szenen nach, die später am PC dass passende Hintergrundmotiv bekommen“, so Gabi Kaudewitz. So finden sich die Kinder plötzlich ganz schnell als Ritter auf einer Burg wieder oder zaubern zusammen mit Harry Potter auf der Leinwand.

Neben der Trickfilmwerkstatt und dem Näh- und Plotten-Workshop gibt es als fünftes Angebot auch noch die Fotowerkstatt, wie Martin Holtmann vom Team Jugendförderung der Stadt erklärt. „Hier entstehen Liegebilder. Vertikal, also von oben nach unten, schießen wir die Bilder, die dadurch so aussehen, als würden wir die Grenzen der Schwerkraft aufheben.“ So wie zum Beispiel Fynn und Lasse, die als Astronauten durchs Weltall schweben. „Wir können auch Unterwasserwelten entstehen lassen oder den Himmel zeigen. Im Grunde ist hier alles möglich“, sagt er mit einem Schmunzeln.

26 Kinder, aufgeteilt in fünf Gruppen, nehmen in dieser Woche an dem Ferienprogramm der Stadt im Stellwerk teil, zehn Betreuer nehmen sie dabei nicht nur mit in andere Welten, sondern bringen den Kindern auch die Grundlagen der verschiedenen Medientechniken bei, so Gabi Kaudewitz. „Am Ende schneiden wir alles zusammen und schicken den Eltern in den kommenden Tagen einen Link. Darüber können sie sich dann anschauen, wo ihre Kinder in dieser Woche überall gewesen sind.“