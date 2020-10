Heidefriedhof zu Allerheiligen aufgehübscht

Insgesamt sind es immer circa zwölf Leute, die einmal im Monat mit anpacken. Vornehmlich geht es um den Wildwuchs, der in den drei Stunden wiederkehrend entfernt wird.

Der Boden am Heidefriedhof sei recht karg, weiß Leimkühler zu berichten. Und durch die Trockenheit der vergangenen Sommer, sei auch einiges an Heide kaputtgegangen. Diese Heide soll jetzt auf dem Heidefriedhof neu gepflanzt werden. Aus der Wacholderheide werden die Pflanzen in kleinen Büschen entfernt, und am Heidefriedhof neu gepflanzt. Franz-Josef Boer ist von Anfang an mit dabei. Ihm und auch den anderen Ehrenamtlichen macht es sichtlich Freude, am Heidefriedhof aktiv zu sein. So ergibt sich dem Besucher des Friedhofs ein stimmiges Bild. Durch gelebtes Ehrenamt in Lette zeigt sich ein sichtbares Ergebnis, zur Freude vieler Letteraner und weiterer Besucher.