„Hier gibt es in der Nähe überhaupt keine Schutzhütte, die Notwendigkeit haben wir einfach gesehen,“ erläutert Reinhard Grabka, einer der fleißigen Helfer, die dort ehrenamtlich aktiv sind, den Hintergrund des Projektes.

Unterstützt wird er zur Zeit mehrmals wöchentlich von Reinhard Egemann, Reinhold Gödde und Norbert Winkelhüsener. Die Schutzhütte bekommt drei Fenster, Bänke und auch Tische. Der Boden wird mit grauen Steinen gepflastert.

Die gesamte Hütte entsteht in ehrenamtlicher Arbeit. Die Kosten für das Material übernimmt der Heimatverein.

„Wir sind Anfang September angefangen, und es macht uns einfach Freude,“ berichtet Winkelhüsener. Den Platz für die Schutzhütte hat er zur Verfügung gestellt.

Bald wird die Hütte auf dem Letter Berg fertig sein. Darauf können sich die potenziellen Nutzer schon freuen. „Wir suchen noch nach einem Namen für die Schutzhütte. Für schöne Vorschläge wären wir sehr dankbar,“ bittet Grabka die Letteraner um kreative Ideen.

Gelebtes Ehrenamt in Lette – so entsteht eine Schutzhütte für die Allgemeinheit, an der alle ihre Freude haben werden, wofür den Helfern großer Dank gebührt.