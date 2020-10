Konzepte fürs Hotel zur Mühle gefragt

„Wir wollen nicht, dass irgendjemand das Grundstück erwirbt und eine beliebige Nutzung dort realisiert“, fasst Uwe Dickmanns, Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt, das zusammen, was der Rat im Juni beschlossen hat. Mit den Stimmen von SPD, Pro Coesfeld, Grünen und Aktiv für Coesfeld war entschieden worden, dass nicht derjenige den Zuschlag bekommt, der das meiste Geld bietet, sondern es soll größerer Wert auf das Nutzungskonzept gelegt werden, das ein Interessent präsentiert. Dickmanns: „Nach einem Punktesystem wird das Konzept mit 60 Prozent berücksichtigt, der Kaufpreis mit 40 Prozent.“

In dem Gremium, das die Entscheidung trifft, sollen dieselben Personen vertreten sein wie im künftigen Hauptausschuss, außerdem die Verantwortlichen der Stadt, so Stadtbaurat Thomas Backes und Stadtplaner Ludger Schmitz. Vom Verfahren her wird es so laufen, dass erst die Entwürfe bewertet werden, bevor in einem zweiten Schritt „die Umschläge mit dem Preisangebot geöffnet werden“, erklärt Dickmanns. Wesentliche Kriterien für den Erfolg eines Entwurfs werden neben einem inhaltlich überzeugenden Nutzungskonzept auch städtebauliche Aspekte an dieser sensiblen Stelle in der Innenstadt sein.

Ab heute haben Interessierte zwei Wochen Zeit, die Ausschreibungsunterlagen anzufordern. Danach beginnt eine Drei-Monats-Frist, in der sie ein Bau- und Nutzungskonzept entwickeln und vorlegen können. Das Mindestgebot ist auf 464 000 Euro festgelegt. Diese Summe liegt weit unter dem Preis, den die Stadt seinerzeit für das Hotel bezahlt haben soll. Es war von rund einer Million Euro die Rede gewesen. Die Beschlüsse waren in nicht-öffentlicher Sitzung gefasst worden.

Wie Dickmanns betont, gebe es seitens der Stadt keinerlei Präferenzen für einen Nutzer oder ein Konzept. „Wir sind völlig offen“, sagt er. In den Jahren des Leerstands war immer mal wieder gerüchteweise die Rede von potenziellen Kaufinteressenten gewesen. Es soll auch Überlegungen gegeben haben, ein Hospiz einzurichten. Der Verein Interkulturelle Begegnungsprojekte (IBP) hatte bestätigt, dass er sich in dem Gebäude ein Inklusionshotel vorstellen könne. Die Verwaltung hatte damals auf das bevorstehende Verfahren verwiesen. | zum Ausschreibungsverfahren: http://coe.li/hzm