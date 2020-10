Am Ende wartet eine Überraschung

Coesfeld. Während in der einen Ecke der ersten Etage lautstark der Boden abgeschliffen wird, türmen sich in der anderen schon diverse Farbeimer. Seit Ende September laufen die Renovierungsarbeiten in der ersten und zweiten Etage der Stadtbücherei und wenn in ein paar Wochen alles fertig ist, wird nichts mehr so sein wie früher. „Wir werden auch hier neue Themeninseln schaffen. Die Romane wandern in die erste Etage, die Fachliteratur in die zweite“, so Büchereileiterin Anja Dietrich. „Es gibt ein neues Leitsystem mit neuen Infotafeln, denn bis auf die Jugendecke wird alles in einem neuen Bereich sein.“

Von Jessica Demmer