Über schwebendem Balken zur Urkunde

Im vergangenen Jahr hat das Projekt, das vom Kreissportbund koordiniert wird, das erste Mal stattgefunden, aber in diesem Jahr läuft es wegen der Corona-Pandemie etwas anders. „Eigentlich dient das Projekt dazu, dass die Vorschulkinder in verschiedene Vereine und Sportarten hineinschnuppern können. Doch die Kapazitäten sind in diesem Jahr wegen der aktuellen Lage nur begrenzt, deshalb mussten wir uns eine Alternative einfallen lassen“, so die Erzieherin.

Die sieht nun so aus, dass die Kinder zwar noch einige wenige Sportvereine besuchen können – DJK Coesfeld, SG Coesfeld, Letteraner Volti-Zoo und den Schwimm-Club-Coesfeld. Aber ein Großteil der Bewegung findet innerhalb der Kindergärten statt, das Konzept ist für alle gleich. „Wir haben sechs Schwerpunkte gesetzt, denen wir uns jetzt in den kommenden sechs Wochen widmen werden“, sagt Anke Steenberg. Gleichgewicht, Ausdauer, Kraft, Koordination, Entspannung sowie Spiel und Spaß. Die Gruppengrößen sind angepasst. „Wir haben insgesamt 28 Vorschulkinder, aber um Abstände wahren zu können, üben wir nur in Gruppen von sechs bis acht Kindern. Da haben wir den ganzen Tag gut zu tun“, sagt sie mit einem Lachen.

Dass das Sportdetektive-Projekt in diesem Jahr ausfällt, kam für alle Beteiligten nicht infrage, wie Erzieherin Sabine Brumann berichtet. „Bewegung ist für Kinder und ihre Gesamtentwicklung absolut wichtig. Sie bewegen sich einfach gerne und die Chance, sich an dem Projekt zu beteiligen, wollten wir ihnen nicht nehmen.“ Bewegungslandschaften seien natürlich Teil des alltäglichen Kita-Lebens, aber „jetzt haben wir sie gezielter ausgerichtet. In diesem Projekt sind sie schwieriger, weil sie explizit für die Vorschulkinder aufgebaut werden. Sonst müssen wir natürlich auch schauen, alle Kinder in den Blick zu nehmen.“

Rund eine Stunde dauert eine Einheit, am Ende gibt es einen Stempel, erklärt Anke Steenberg. „Natürlich bekommt jedes Kind einen Stempel, schließlich geben alle hier ihr Bestes.“ Wenn alle Stempel eingesammelt sind, wartet auf die Teilnehmer in den Kindergärten zuletzt eine Urkunde und eine kleine Überraschung. Auf die freuen sich Mila und Lina auch schon. Den ersten Stempel haben sie ja jetzt auf jeden Fall schon mal in der Tasche.