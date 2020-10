Eine Neuinfektion und neun Gesundete

Coesfeld (fs). Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen ist in Coesfeld am Mittwoch von 27 auf 19 zurückgegangen. Wie das Kreisgesundheitsamt in seiner täglichen Statistik informiert, gab es eine nachgewiesene Neuansteckung gegenüber neun Gesundmeldungen. Damit erhöht sich die Zahl der Gesamtinfektionen seit Pandemie-Beginn auf 285 und die der Gesundeten auf 254. Nach wie vor sind zwölf Menschen im Laufe der Pandemie in Coesfeld an Covid-19 verstorben.

Von Florian Schütte