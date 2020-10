Arbeitskreis zu Wasserstoff gründen

Thomas Basten, Leiter Pipelines der Evonik-Division Technology & Infrastructure, stellte die Initiative Get H2 in der virtuellen Konferenz vor, während Stadtwerke-Geschäftsführer Ron Keßeler die Optionen für Coesfeld aus Sicht der Stadtwerke erläuterte. Die Initiative Get H2 möchte eine bestehende Gasfernleitung, die von Lingen nach Gelsenkirchen führt, künftig auf Wasserstoff umstellen und mit diesem Energieträger, auf den sich viele Hoffnungen gründen, auch Unternehmen in Coesfeld und Umgebung versorgen. Das teilt die Stadt Coesfeld in ihrem Pressetext mit.

Dass das durchaus auch für kleinere Unternehmen eine interessante Option sein könnte, unterstrich Ron Keßeler ausdrücklich: „Wir haben nur dann eine Chance einer zeitnahen Realisierung, wenn wir die Interessen bündeln und zusammenführen. Eine industrielle Anbindung an das Wasserstoffnetz wird sich nur ermöglichen lassen, wenn es nicht nur auf der Nutzung eines einzelnen Unternehmens beruht, sondern auf den Interessen mehrerer Unternehmen.“

Bürgermeister Heinz Öhmann unterstützt die Partnerschaft mit Get H2 im Rahmen der städtischen Wirtschaftsförderung. In der Videokonferenz wurde zudem die Idee entwickelt, einen Arbeitskreis zum Thema Wasserstoff zu bilden. Interessierte Unternehmen und Institutionen können sich laut Pressemitteilung bei Wirtschaftsförderin Carina Borgmann im Coesfelder Rathaus melden, Tel. 02541/ 939-1021 oder carina.borgmann@coesfeld.de