Sieben weitere Infektionen

Coesfeld (fs). Zum Start ins Wochenende steigen die nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Coesfeld am Freitag um sieben weitere Fälle – von 289 auf 296 seit Pandemie-Beginn. Die Zahl der zurzeit aktiven Infektionen erhöht sich laut Kreisgesundheitsamt von 22 auf 28, weil im selben Zeitraum eine Person als gesund gemeldet wurde. Die Zahl der Gesundeten steigt somit von 255 auf 256. Zwölf Personen sind im Laufe der Pandemie in Coesfeld an Covid-19 verstorben.

Von Florian Schütte