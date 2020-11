Barbara Walters als Geschäftsführerin verabschiedet

Geschäftsführer Peter Beunings berichtete von dem dramatischen Rückgang an Veranstaltungen aufgrund des Virus, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung der Gesellschafter. Die vorhandene Zeit wurde unter anderem für Reparatur- und Instandhaltungsaufgaben genutzt. Beiratsvorsitzender Jochen Hunkemöller sprach von harten Zeiten für die Bürgerhalle und die gesamte Eventbranche. „Wir hoffen, dass es im Frühjahr 2021 zumindest wieder kleinere Veranstaltungen in unserer Halle geben wird“, hofft Hunkemöller.

Besonderen Dank sprach er Barbara Walters aus, die als kaufmännische Geschäftsführerin nach mehr als acht Jahren ausscheidet: „Für dein Engagement zollen wir dir hohen Respekt und schätzen sehr, was du für unsere Bürgerhalle geleistet hast“, sagte Jochen Hunke-möller im Rahmen der feierlichen Verabschiedung. Nachfolgerin von Barbara Walters wird Kathrin Beunings, die nun zusammen mit ihrem Schwiegervater die Geschicke der Bürgerhalle leiten wird.

Auch der seit Jahren tätige Hallenmeister Rainer Stange scheidet aus und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Hunkemöller stellte auch hier einen Nachfolger vor. Bei der Wahl der Beiratsmitglieder wurden Udo Merschformann und Franz-Josef Steinberg einstimmig wiedergewählt, so der Bericht weiter. Nachdem die schnellste Gesellschaftersitzung seit Bestehen der Bürgerhalle beendet war, verließen die Nase-Mundschutz tragenden Teilnehmer die gut durchlüftete Halle entsprechend der geltenden Corona-Schutzverordnung.