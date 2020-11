Mit Volldampf gestartet

Coesfeld. Fast so wie ein erster Schultag angefühlt haben dürfte sich der erste Tag von Bürgermeisterin Eliza Diekmann im Rathaus. Denn die 34-Jährige erhielt am Montag von ihrer Schwägerin eine kleine Schultüte, als sie sich auf den Weg zum Marktplatz machte. Eine Kaffeetasse und etwas zum Naschen hat Eliza Diekmann darin gefunden. In den Genuss dieser Leckerei ist sie allerdings noch nicht gekommen, denn ihr erster Tag sei voller Verpflichtungen gewesen.

Von Manuela Reher