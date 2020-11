Stationsveranstaltung ist abgesagt

„Natürlich sind wir enttäuscht. Gerne hätten wir den jungen Menschen und Familien in Coesfeld eine andere Botschaft gesendet“, sagt Bürgermeisterin Eliza Diekmann. „Auch mit Corona muss es doch Möglichkeiten geben, informierte Zukunftsentscheidungen zu treffen.“

Dennoch können Jugendliche mit ihren Eltern bis zum kommenden Sonntag (8. 11.) Gesprächstermine auf www.coembo.de buchen. Nur wer diese Option nutzt sowie auch schon Termine vereinbart hat, erhält in Kürze die Kontaktdaten der Ansprechpersonen der Aussteller, um eigeninitiativ einen Gesprächstermin auszumachen. Entweder im Betrieb oder digital.

„Die Betriebe haben ein hohes Interesse daran, mit potenziellen Bewerbern für einen Ausbildungsplatz in direkten Kontakt zu treten“, weiß Jochen Theisen. „Dies gilt einmal mehr, als sich Bewerber wie Betriebe gut vorbereitet haben und so bereits gute Matchings ermittelt worden sind.“ Gleiches gelte auch für das Beratungsangebot durch die Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen.

Letztlich konnte das Land die Veranstaltung mit Einzelgesprächen in bis zu 100 Räumen nicht als Bildungsveranstaltung werten. Auch wenn der Präsenz- und Messecharakter durch die neuen bis ins Detail ausformulierten Regelungen nicht mehr gegeben war: Kontakte sind im November zwingend zu reduzieren. Dass die Einzeltermin-Veranstaltung weniger Kontakte mit sich bringt als der reguläre Schulbetrieb, kann dabei nicht ins Gewicht fallen. Die Entscheidung der Politik ist mit Erlass der Coronaschutz-Verordnung ab 2.11. gefallen.