Novemberstille in der Musikschule

Coesfeld. Still wird es den ganzen November lang in der Musikschule im Zentrum für Wissen, Bildung und Kultur an der Osterwicker Straße sein. Bis Ende des Monats hat das Land Nordrhein-Westfalen mit der Coronaschutzverordnung vom 30. Oktober den Betrieb der Musikschulen untersagt.