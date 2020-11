Eine neue Corona-Infektion

Coesfeld (ude). Eine Person hat sich in Coesfeld neu mit dem Corona-Virus infiziert. Wie der Kreis mitteilt, gibt es jetzt insgesamt 302 nachgewiesene Infektionen gegenüber 301 am Vortag. Es bleibt aber bei 23 aktuell Betroffenen, weil eine weitere Person inzwischen wieder gesund geworden ist. Aus dem gesamten Kreis Coesfeld wurden am Mittwoch 36 Neuinfektionen gemeldet – aktuell sind 291 Menschen positiv, die meisten in Senden (46). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert klettert unterdessen weiter nach oben und liegt jetzt im Kreis bei 94,3. | Kreis Coesfeld

Von Ulrike Deusch