Drei weitere Corona-Fälle nachgewiesen

Coesfeld (ude). Drei weitere Personen aus Coesfeld haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt. 26 aktive Fälle waren am Donnerstagabend nachgewiesen. Nach Angaben des Kreises liegt die Gesamtzahl der Infektionen in der Stadt seit Pandemiebeginn damit bei 305. Gesund geworden ist seit Mittwoch keiner der Betroffenen. Kreisweit steigt die Zahl der Infizierten stetig weiter an. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert kletterte auf 101, 1. | Kreis Coesfeld

Von Ulrike Deusch