Zwei neue Corona-Infektionen

Coesfeld (ude). Zwei Coesfelder haben sich neu mit dem Corona-Virus infiziert – aber es sind auch zwei Personen gesund geworden, so dass die Zahl vom Vortag auch am Freitagnachmittag ihre Gültigkeit hatte: 26 aktive Fälle meldete der Kreis erneut für Coesfeld. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie infizierten Coesfelder kletterte damit von 305 am Vortag auf 307. Insgesamt hat sich Lage im Kreis aber am Freitag ein wenig entspannt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sackte von 101 auf 87,9. | Kreis Coesfeld

Von Ulrike Deusch