Intensiv-Kapazitäten vorsorglich erhöht

Die Personallage, insbesondere im Intensivbereich, haben die Christophorus Kliniken ebenfalls im Blick und wähnen sich auch hier für steigende Patientenzahlen gewappnet. Lönnies: „Eine Option ist, auf Anästhesiepflegekräfte zurückzugreifen. Diese haben die Fachweiterbildung Anästhesie und Intensivpflege durchlaufen, sind jedoch im Gegensatz zu den Intensivpflegekräften normalerweise nicht auf der Intensivstation im Einsatz. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass nicht notwendige Operationen abgesagt werden.“ Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, auf Pflegepersonal zurückzugreifen, das bisher nicht im intensivmedizinischen Bereich tätig, aber schon im Frühjahr für die Pflege von Covid-19-Patienten geschult worden sei. Nicht zuletzt gebe es in der Christophorus Gruppe Intensivpflegepersonal, das sich inzwischen beruflich verändert habe, also in anderen Bereichen tätig sei, aber im Bedarfsfall auf der Intensivstation helfen würde.

Bereits in der ersten Phase der Pandemie im Frühjahr wurde in den Kliniken ein Konzept entwickelt und erprobt, mit dem je nach Bedarf verschiedene Maßnahmen-Stufen aktiviert werden können. „Das hat sehr gut funktioniert und kann sehr schnell wieder in Gang gesetzt werden“, so Lönnies. In einem wesentlichen Punkt wurde das System geändert: Während im Frühjahr schwer erkrankte Patienten mit Covid-19-Infektionen vor allem am Standort Dülmen behandelt wurden, gilt aktuell: Patienten mit Verdacht auf eine Covid-19-Infektion werden an allen drei Standorten aufgenommen und behandelt. Entscheidend für den jeweiligen Standort sind die Beschwerden und Begleiterkrankungen. Die Standorte haben dafür separate Bereiche eingerichtet, die je nach Patientenaufkommen Teile von Stationen oder ganze Stationen umfassen können. Grundsätzlich werden alle Patienten bei Aufnahme ins Krankenhaus auf SARS-CoV-2 getestet.

Wichtig sei, so Dr. Lönnies abschließend, dass alle – Personal, Patienten und Besucher der Krankenhäuser – die bekannten Hygieneregeln anwenden. Die Besuchsregeln wurden verschärft und werden gegebenenfalls weiter angepasst. Der vorgeschriebene, kontrollierte Eingang in die Krankenhäuser wurde seit März beibehalten und hat sich bewährt.