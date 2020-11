Inmitten von Grünkohl und Sellerie

Seit 2014 baut die Familie von Sophia Prinzessin zu Salm-Salm zusammen mit dem Kooperationspartner bioLesker aus Stadtlohn auf rund 28 Hektar Biogemüse an. Klassiker wie Grünkohl, Blumenkohl, Porree, Kohlrabi, Grünkohl, Zucchini, Radicchio, Salat, Kürbis, Steckrüben, Fenchel oder Rotkohl wachsen neben noch unbekannteren Sorten, zum Beispiel dem Jaromakohl. „Es ist nicht immer ganz einfach neue Sorten auf den Markt zu bringen, man braucht den direkten Zugang zu den Kunden, um ihnen zu erklären, wie es schmeckt und was man damit machen kann“, berichtet Prinzessin Sophia zu Salm-Salm. „Die Blätter beim Jaromakohl sind weich wie beim Chinakohl und schmecken super im Salat. Die großen Blätter kann man auch gut für Kohlrouladen nutzen.“ Sie muss es wissen, kommt doch alles, was auf den Feldern wächst, auch früher oder später bei ihnen zuhause auf den Tisch. „Ich bin keine organisierte Köchin, aber mittags muss es immer etwas Warmes geben. Ich kann es nicht leiden, wenn das Gemüse weggeschmissen werden muss. Sei es, weil es aufgrund des Aussehens unverkäuflich ist oder weil es nicht schnell genug verkauft werden konnte.“ Da werde dann auch schon mal Zucchini, die sonst schwer zu lagern sei, eingelegt.

Über das ganze Jahr verteilt wird an der Loburg angebaut und geerntet. „Grünkohl schmeckt übrigens auch ohne Frost sehr gut“, sagt sie mit einem Zwinkern. Wenn das Gemüse reif ist, wird es dem Bio-Großhandel Weiling und der Bio-Genossenschaft angeboten, natürlich nimmt auch bioLesker einen Teil der Ware ab. „Jeder bestellt nach Bedarf und wir ernten entsprechend. Das ist der Idealfall. Sonst müssen wir das Gemüse zunächst zwischenlagern.“ Der Porree ist aber hartgesotten und bleibt lange auf dem Feld. „Den ernten wir bis nächstes Jahr April, Mai“, so Prinzessin Salm und ergänzt mit einem Lachen: „Bei richtig großem Bodenfrost bekommen wir ihn jedoch nicht mehr aus der Erde.“

Sie selbst sei nicht maßgeblich verantwortlich für den Anbau. „Das sind unsere Mitarbeiterin Karin Hagenguth als Hauptgärtnerin und unser Vorarbeiter Robert Ciunta“, betont sie. Trotzdem helfe sie überall, wenn es darauf ankommt. „Als wir im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie nicht genug Helfer hatten, haben wir als Familie mitgeholfen zu pflanzen. Es ist gut auch mal selbst zu merken, wie viel Arbeit das ist“, zeigt sich die studierte Diplom-Agraringenieurin bodenständig. „Und wir haben hier wirklich eine super Stimmung auf dem Feld.“

Das Gemüse hat eine Bioland-Zertifizierung. „Wir haben einen hohen Anspruch an die Qualität und verkaufen das Gemüse im Grundsatz frisch.“ Über die Vetriebspartner gelangt es in den Einzelhandel. „bioLesker bietet zum Beispiel auch einen Lieferservice an“. Den braucht die Prinzessin selbst natürlich nicht, hat sie doch gerade eine unansehnliche, wenn auch nicht weniger schmackhafte Kohlrabi auf dem Feld entdeckt. „Die nehme ich direkt mit fürs Mittagessen.“