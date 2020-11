Stattdessen möchte der Verein eine etwas andere Saison 2021 starten, kündigt er in einer Pressemitteilung an. Mit kleineren, in Eigenregie gestalteten Projekten und Aufführungen, die es noch zu planen gilt, und eventuellen Events, die von Darstellern, Bands oder anderen Kulturschaffenden auf die Bühne gebracht werden können, soll die Saison 2021 fürs Publikum gestaltet werden.

Die Freilichtbühne reagiert somit auf die momentane pandemische Großlage, die ein korrektes und normales Planen einer regulären Spielzeit mit intensiven Proben nicht möglich macht. Der Vorstand bedauert diesen Entscheid außerordentlich. Erste Priorität hat für die Freilichtbühne Coesfeld die Gesundheit der Besucher und natürlich die der Spieler und des Produktionsteams.

Nicht zuletzt haben auch die finanziellen Aspekte zu diesem Entscheid beigetragen. Trotzdem möchte sich der Verein auf eine „abgespeckte“ Saison 2021 freuen. „Wir wollen trotz all der widrigen Umstände, die es uns Kulturschaffenden zurzeit schwer machen, unserem Publikum ermöglichen, Kultur zu erleben und ein paar unbeschwerte Stunden bei uns verbringen zu können“, so Susanne Büscher, Künstlerische Leitung der Freilichtbühne.