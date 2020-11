Rückenwind durch Mitglieder

Coesfeld. Die viele Freizeit habe sie anfangs überfordert, berichtet Christina Seide lächelnd. „Dann habe ich mich einfach ehrenamtlich in einem Seniorenheim engagiert.“ Was so leicht klingt, wiegt doch etwas schwerer, denn ihr gehört mit Lebensgefährte Marcus Reining das Fitnessstudio Top-Fit Arena, das nun schon zum zweiten Mal im Rahmen eines Lockdowns geschlossen bleiben muss. „Der erste kam ja wirklich komplett unvorbereitet und unerwartet“, blickt sie zurück.

Von Jessica Demmer