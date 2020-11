„Ich möchte viele für Politik begeistern“

Applaus von den Ratsmitgliedern, die nahezu komplett in der Bürgerhalle versammelt sind. Der einzige, der fehlt, ist CDU-Fraktionschef Gerrit Tranel. Aus Krankheitsgründen, wie die Bürgermeisterin mitteilt. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit denen, die wiedergewählt wurden, aber auch mit allen, die mit mir neu in dieses Gremium kommen“, schaut Eliza Diekmann auf die bevorstehende politische Arbeit. „Wir starten in eine Wahlperiode, in der wir große und kleine Dinge für unsere schöne Stadt umsetzen werden.“ Diekmann bedankt sich nicht nur dafür, dass sie nun „Teil der Ratsarbeit“ sei, sondern auch, dass sie als Frau und junger Mensch eine Chance aufs Bürgermeisteramt bekommen habe. „Das gibt es in Deutschland gar nicht so häufig“, weiß sie. Ihr Ziel sei es, „vor Ort viele für Politik zu begeistern und zum Mitmachen zu animieren.“

Für eine angemessene Streitkultur in der politischen Auseinandersetzung hat Inge Walfort in ihrer kurzen Ansprache zur Eröffnung der Ratssitzung geworben. Respekt, Toleranz und Fair Play seien oberstes Gebot der Ratsarbeit. „Wir haben alle das gleiche Ziel“, mahnte sie, „nämlich das Beste für unsere Stadt zu erreichen.“

Eintracht demonstriert der neue Rat dann gleich bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister. Wie angekündigt präsentieren die Fraktionen eine gemeinsame Liste und machen einstimmig Ulrike Fascher (CDU) zur ersten Stellvertreterin und Erich Prinz (Grüne) zum zweiten Stellvertreter. | weiterer Bericht in der Samstagsausgabe