Bischofsbesuch noch ungewiss

Gekoppelt war die Einweihungsfeier eigentlich an die Firmungen, die an dem gleichen Tag stattfinden sollten. Coronabedingt wurden diese allerdings abgesagt. „Zur Firmfeier wäre der Bischof nach Lette gekommen, direkt im Anschluss hätte er dann die neuen Räumlichkeiten eingeweiht“, berichtet der Pfarrer. Ob sich der Bischof nun trotz Absage der Firmungen am 21. November auf den Weg nach Lette machen wird, das wisse Wolf aktuell noch nicht. „Wenn das nicht der Fall sein wird, dann werde ich die Einweihung selbst vornehmen. Diese findet an dem Tag also auf jeden Fall statt“, sagte Wolf.

In den neuen Räumlichkeiten wird die Bücherei der Pfarrgemeinde eine neue Adresse bekommen und auch neue Aufenthaltsräume wurden geschaffen. Aktuell seien Elektriker mit den letzten Arbeiten beschäftigt und in den kommenden Tagen soll das Mobiliar Einzug halten.

„Wann die Bücherei dann umziehen wird, steht aktuell noch nicht fest“, teilt Stephan Wolf weiter mit.

Zwischen dem neuen Pfarrheim und der Kirche ist zudem eine gepflasterte Fläche entstanden, die beispielsweise für Pfarrfeste und weitere Möglichkeiten der Begegnung genutzt werden kann.

In der weiteren Zukunft steht dann der Abriss des jetzigen Pfarrheims und des Büchereigebäudes gegenüber an der Lindenstraße an. Bekanntermaßen soll der angrenzende Kindergarten St. Marien erweitert werden. Konkrete Daten, wann es soweit sein soll, gebe es bislang aber noch nicht, so Pfarrer Wolf auf Nachfrage unserer Zeitung.