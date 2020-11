Dann der Lockdown. Alle Termine mussten abgesagt und verschoben werden. Wochenlang keine Einnahmen. „Zum Glück haben wir die Soforthilfe der Bundesregierung bekommen“, blickt Andi Anker, übrigens sein Künstlername, zurück. Zu zweit tätowieren sie in ihrem Studio, die Kunden kamen immerhin wieder in den vergangenen Monaten. Das Geschäft lief. „Monique und ich haben zuletzt jeder nur einen Kunden am Tag gehabt, der durfte auch keine Begleitperson mitbringen. Außerdem haben wir zeitversetzt gearbeitet und Plexiglasscheiben aufgestellt. Wir hatten enorme Kosten und jetzt der zweite Lockdown für uns.“ Was er nicht verstehen könne, denn Friseure dürften ja auch weiterarbeiten. „Und die sind teils näher am Gesicht als wir. Wir haben sogar alle Tattoos am Kopf und Gesicht verschoben“, so Andi Anker.

Wie es nun weitergehe, wisse er noch nicht genau. „Ich kann ja auch erstmal keine Termine verschieben, weil ich nicht weiß, wann wir wieder arbeiten dürfen. Abgesehen davon, dass wir ja eigentlich auch schon Termine im Dezember haben“, blickt er voraus und kritisiert: „Wir als Tätowierer gehen einfach unter, wir werden gar nicht gesehen und wie eine Randgruppe behandelt. Dabei hat der Großteil der Deutschen ein Tattoo.“

Zudem seien nicht in allen Bundesländern die Regeln gleich. „Ich kenne viele Kollegen aus NRW, die gehen jetzt als Gasttätowierer nach Sachsen, denn da dürfen die Studios noch öffnen. Der zweite Lockdown ist echt ein Genickschuss für viele.“ Andi Anker hofft jetzt auf weitere Hilfen der Bundesregierung, die bereits in Aussicht gestellt wurden. „Wir versuchen uns außerdem mit einem Gutschein-Verkauf über Wasser zu halten. Denn ehrlich gesagt gehe ich nicht davon aus, dass ich in diesem Jahr noch einmal tätowieren darf.“

Auf die Hilfen hofft auch Ute Lettmann vom Tattoo- und Piercingstudio „The Source“. „Wir stehen aber noch ganz gut dar. Bislang sind uns keine Kunden abgesprungen“, zeigt sie sich optimistisch, sagt aber auch: „Einige kleinere und neuere Studios haben das nicht überlebt, deshalb hatten wir zuletzt viele Neukunden.“ Daher sei es eine Herausforderung die Termine zu koordinieren – die neuen und die, die verschoben wurden. „Die nächsten freien Termine haben wir erst wieder im März.“ Für sie vom Vorteil sei es gewesen, dass im Hinterhof eine große Fläche im Freien zur Verfügung stand. „Hier konnten die Kunden im Sommer warten, bis sie den Laden betreten durften.“ Nur ein Teil des verstärkten Hygienekonzepts, das auch „The Source“ umgesetzt hat.

Für Ute Lettmann ist der zweite Lockdown nur bedingt nachzuvollziehen. „Unsere beiden Festangestellten und die Aushilfe bekommen nun schon zum zweiten Mal Kurzarbeitergeld. Wir fügen uns aber natürlich der Schließung, wir wollen ja auch keinen neuen Ausbruch riskieren“, zeigt sich die gelernte Industriekauffrau verständnisvoll. „Ich hoffe, dass wir das schnell wieder in den Griff bekommen und wir Anfang Dezember dann auch wieder starten können.“